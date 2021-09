Olimpico pieno in campionato e Conference

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un mare d'amore. Merito delle prestazioni della squadra ma soprattutto dell' 'effetto-Mou' che ha travolto i tifosi: non è un caso se per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo, la Roma prevede di fare sold out. Al netto delle restrizioni causa pandemia infatti, ad assistere alla gara contro i neroverdi potrebbero esserci 28mila romanisti. Ieri sera erano stati venduti più di 25mila tagliandi, che dovrebbero esaurirsi nelle prossime ore: a disposizione ci sono meno di tremila seggiolini tra tribuna Monte Mario e Curva Nord mentre la Tevere e la Sud sono esaurite. Anche la prevendita per il match di Conference League del 16 settembre contro il Cska Sofia procede a gonfie vele: per ora sono 18mila i biglietti venduti, con Curva e Distinti Sud già esauriti. Ad incentivare il ritorno allo stadio - oltre ad un anno e mezzo di chiusura forzata - sono stati i prezzi popolari fissati dal club per le prime partite della stagione: una scelta che ha dato i frutti sperati dai Friedkin e dallo Special One, che aspettavano l'inizio del campionato per vivere a pieno l'atmosfera dell'Olimpico.