Oggi e domani l’Olimpico diventa centro vaccinale

Un hub decisamente speciale. E chi si rivolge ai grandi tifosi, ma anche a chi va a fare il tifo sugli spalti occasionalmente. E una risposta concreta a chi dubitava della sicurezza nel riaprire gli stadi. Oggi e domani, grazie alla collaborazione tra Regione Lazio e As Roma, verrà attivato infatti il centro vaccinale del Foro Italico. Allo Stadio Olimpico sarà dunque possibile, per tutti i cittadini, essere immunizzati senza la necessità di prenotarsi. “Un aiuto importante – così lo ha definito l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato – per raggiungere nel più breve tempo possibile la quota del 90% dei vaccinati in doppia dose. Serve un ultimo sforzo per raggiungerla“.

(corsera)