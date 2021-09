Occhio a Scamacca e Raspadori: Mancini e Calafiori fanno muro

Una sfida anche all'insegna del futuro quella che andrà in scena domani tra Roma e Sassuolo, soprattutto se si considerano alcuni dei suoi protagonisti. Su tutti Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Gli uomini di Mourinho sono davanti ad un nuovo test, che comprenderà la necessità di mettere un argine ai due volti nuovi della nazionale di Roberto Mancini: per Raspadori primo gol in azzurro contro la Lituania, per Scamacca esordio con la maglia dell'Italia nello stesso match.

Dal canto suo, Gianluca Mancini ha lasciato anzitempo il ritiro azzurro per un fastidio al piede - il difensore è in attesa di siglare un accordo, sempre più vicino, che rinnovi il suo legame con la Roma e allontani gli estimatori -, mentre Calafiori debutterà dal 1' per sostituire Vina, di ritorno dagli impegni con l'Uruguay.

