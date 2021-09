Nuovo round Pinto-agenti per Pellegrini

IL TEPO (E. ZOTTI) - Si lavora senza sosta per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Dopo l’incontro tra il gm della Roma Tiago Pinto e l’agente Giampiero Pocetta andato in scena martedì pomeriggio a Trigoria, ieri le parti si sono riviste a pranzo - stavolta non al Fulvio Bernardini dove stava andando in scena la conferenza stampa di Mourinho - per continuare a perfezionare alcuni dettagli dell’accordo che tingerà di giallorosso il futuro del capitano romanista.

La volontà del club e del giocatore è chiara e per questo la trattativa va avanti a ritmi serrati. Intanto questa sera il numero sette guiderà ancora una volta la squadra per la sfida di Conference League contro il CSKA Sofia: lo Special One infatti non sembra intenzionato a rinunciare né a lui né a Mancini. Davanti a Rui Patricio tornerà invece Smalling - al posto di Ibanez - Calafiori sostituirà Viña mentre Karsdorp sembra destinato agli straordinari. Chance per uno tra Diawara e Villar vicino a Cristante - a riposare dovrebbe essere Veretout - in attacco invece spazio a Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov con Zaniolo, Mkhitaryan e Abraham in panchina. Potrebbe essere l’occasione giusta anche per rivedere Borja Mayoral, pronto a subentrare nel corso del match.