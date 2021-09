Nazionale grandi numeri: da Immobile e Zaniolo, i gol arrivano dai lazialromanisti

I gol in azzurro arrivano dalle squadre romane. Mancini punta al record mondiale di Brasile e Spagna: basterà non perdere stasera a Firenze contro la Bulgaria per eguagliare la striscia di 35 risultati utili. E fra i 33 convocati per i 3 incontri delle qualificazioni mondiali risalta, prepotente, una statistica. Hanno realizzato in tutto 11 gol, gli azzurri, nei primi incontri ufficiali del 2021-22 con i loro club, e ben 9 sono quelli lazialromanisti: 4 di Immobile, 3 di Pellegrini, uno a testa di Cristante e Zaniolo, compresa la Conference League. Del resto d’Italia, a segno solo Insigne e Raspadori. Un totale che salirebbe a 10 se Lazzari (un gol anche lui) non avesse dovuto rinunciare alla convocazione per un infortunio. Lazio (9 gol) e Roma (7, come l’Inter) hanno, non a caso, i migliori attacchi della serie A: fra tutt’e due totalizzano quasi un quarto delle 66 reti elle prime 2 giornate.

(corsera)