Mourinho: “Zaniolo maturo, Pellegrini firma. Abraham è già dei nostri”

Un tempo avrebbe fatto fuoco e fiamme, ma il nuovo Mourinho non cerca più il rumore del nemico. Se più avanti la Roma sarà in lotta per un traguardo importante, allora rivedremo l’incendiario. “Ho deciso di non perdere tempo e concentrazione nella ricerca di soluzioni a qualcosa che non posso controllare personalmente. Ovviamente nel nostro caso non è facile accettare che un giocatore sceso in campo giovedì a mezzanotte arrivi a Roma solo sabati mattina. Magari però siamo anche fortunato ad averne solo uno“, ha spiegato sulla sosta. A Trigoria è tutto sotto controllo: “Stanno tutti bene, non co sino bugie o bluff. Escluso Vina tutti gli altri che erano in Nazionale, compreso Smalling, sono recuperati“. Largo ai titolarissimi tra cui c’è anche Zaniolo: “Si diceva che avrebbe potuto giocare qualche partita l’anno scorso, o addirittura andare all’Europeo. Lui, invece, con maturità, ha aspettato il momento giusto“. Tanti complimenti per Abraham: “Mi aspettavo questo impatto come giocatore, ma c’è sempre qualche dubbio quando un ragazzo nasce e cresce per anni in un altro ambiente. I miei dubbi però sono già finiti. Penso che gli piaccia davvero Roma, è già perfettamente integrato nelle squadra“.

(corsera)