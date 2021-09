Mourinho: "Un'emozione tremenda"

Era la sua notte e ha deciso di viverla come un vero tifoso della Roma. Non è passata inosservata la corsa di José Mourinho sotto la Curva Sud al gol del 2-1 di El Shaarawy a pochi minuti dal triplice fischio. Un risultato che vale il primo posto in classifica e che regala una serata da incorniciare per le sue mille panchine da professionista. Una Roma che non demorde mai, che ci prova fino all'ultimo e che alla fine porta a casa tre punti pesantissimi che valgono il primo posto in classifica. La strada per la fine del campionato è ancora lunga, per questo Mourinho non può che pensare al presente e alla sua serata. "Durante la settimana sono stato bugiardo anche con me stesso, dicendo che non era una partita speciale. Ma lo era. Una partita che rappresentava un numero davvero speciale per me. Non volevo una sconfitta, avevo una tremenda paura di avere un ricordo tremendo di questa partita. Poteva finire in qualsiasi modo, Rui Patricio negli ultimi 20 minuti ha fatto parate incredibili e noi abbiamo sbagliato tanti gol. Per un tifoso neutrale questa è stata una partita straordinaria. Oggi non ho avuto 58 anni, la mia corsa è stata la corsa di un bambino. Mi sono già scusato con Dionisi, hanno fatto una partita fantastica e avrebbero benissimo potuto vincere loro".

(corsera)