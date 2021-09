Mourinho trasloca ai Parioli, nella casa di Aquilani

Le voci su una ristrutturazione di Palazzo Taverna, tra Castel Sant'Angelo e Piazza Navona, non erano state mai smentite da Mourinho ma probabilmente al tecnico sarebbe piaciuto riuscire a mantenere un po' di privacy. Invece da ieri si è venuto a sapere come la dimora di Mourinho, in questo primo periodo romano, è a due passi da Dan Friedkin, nel quartiere Parioli.

Qui l'allenatore, insieme alla moglie, vive dall'inizio di settembre, nella casa di proprietà dell'ex romanista Alberto Aquilani, ora alla guida della Primavera della Fiorentina. E l'allenatore, tra lo stupore degli abitanti della zona, ha iniziato a frequentare il quartiere. Probabilmente, l'intenzione di Mourinho sarà comunque quella di avere come punto di riferimento l'appartamento a Palazzo Taverna, magari per ospitare amici e parenti.

(Gazzetta dello Sport)