Mourinho si lamenta ma non tutta la panchina è da buttare

Cambio di rotta di Josè Mourinho contro il Cska Sofia: per la prima volta in stagione, in Conference League, il tecnico portoghese ha voluto un po'rivoluzionare la formazione tipo preferita in questo primo scorcio di stagione. E se per nuovi innesti lo Special One dovrà aspettare almeno il mercato di gennaio, il tentativo del mister sembra essere quello di 'allungare' un po'la rosa già a disposizione.

El Shaarawy, Shomurodov e Smalling possono considerarsi ormai dei titolari aggiunti, così come Carles Perez, che non ha brillato contro i bulgari ma nelle partite precedenti ha dimostrato di poter essere utile alla squadra.

(La Repubblica)