Mourinho: "Ridicola l'espulsione di Pellegrini. Vittoria di squadra"

L'unica pecca di una grande serata per Mourinho, che nonostante la fatica nel finale può esultare al triplice fischio per la vittoria sull'Udinese. Quarta vittoria in cinque gare e nuovo record per lo Special One che tocca quota 41 vittorie consecutive in casa. Non tutto è perfetto però, visto che Lorenzo Pellegrini viene espulso per somma di ammonizioni nel finale di gara. Non ci sta però Mourinho, che al triplice fischio esprime tutto il suo dissappunto: "Il rosso è ridicolo, non mi vengono altre parole. Il calcio è uno sport di contatto, non possiamo cambiarlo. Mi informerò per capire i meccanismi legali in Italia per far sì che giochi il derby". Proprio la gara contro la Lazio è il prossimo impegno dei giallorossi, che arrivano forti dei punti in classifica e della vittoria ma che dovranno dare tutto per uscire vittoriosi dall'Olimpico vista la stanchezza accumulata contro i bianconeri.

(corsera)