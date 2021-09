Mourinho: “Non sono cambiato, voglio che la Roma sia felice”

Contro il Sassuolo - 500 tagliandi ancora disponibili per assistere alla sfida dell'Olimpico - taglierà il traguardo delle 1000 panchine in carriera, ma Josè Mourinho vuole festeggiare nell'unico modo che lo appaghi davvero: vincere. "L’obiettivo è sempre vincere la prossima partita – ha dichiarato il portoghese -. Non ho mai pensato di raggiungere il traguardo delle mille panchine, non le ho mai contate o mi sono preoccupato. Ma quando mi hanno detto che ne mancavano otto o nove, allora l’ho notato ed ho iniziato a fare i conti: novanta minuti, più i vari recuperi, sono tanti".

Il concetto è semplice, ma lo Special One ci tiene a ribadirlo a mo' di mantra: "La cosa più importante è la prossima partita. E la prossima e poi la prossima. Sempre la prossima... Fino all’ultima, perché i tifosi ripeterebbero sempre quello che ho già vinto. Voglio portare con me i miei giocatori, il mio club e i tifosi. Voglio che il club sia felice, che provi sensazioni sconosciute, secondo il nostro potenziale come società".

(corsera)