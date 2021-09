Mourinho non ama la Conference e risparmia i big

La Conference League costringerà Mourinho ad applicare il tanto odiato turnover. Il tecnico si fida molto di un gruppo di giocatori, ma rischiano di essere stanchi giocando ogni tre giorni. Nonostante il portoghese preferirebbe vincere la Champions League, come da lui stesso affermato in conferenza stampa, l'obiettivo è arrivare primo nel girone, anche se questa competizione non lo esalta. Contro lo Zorya darà spazio alle seconde linee, ma non devono essere considerate come una seconda squadra. Giocheranno Shomurodov in attacco, Diawara e Villar a centrocampo e ci sarà turnover anche sugli esterni.

(La Repubblica)