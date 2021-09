Mourinho, l'esperto dei derby al debutto in quello di Roma

GAZZETTA.IT (M. CECCHINI) - [...] Una cosa è certa: il feeling stabilito con la tifoseria giallorossa è ruggente come ci si aspettava. Per questo, se si pensa che l’espressione massima la si raggiunge in genere nel derby, il sillogismo aristotelico che ne segue vorrebbe che lo Special One proprio contro la Lazio ritrovi la sua verve da capopopolo dei giorni belli. Con Sarri c’è stima, ma col suo assistente Marco Ianni, ai tempi del Manchester United, fu baruffa per via di una esultanza considerata esagerata per un 2-2 raggiunto nel finale.

SPECIALISTA DEI DERBY - A pensarci bene, fino ai tempi dei “Red Devils” Mourinho ha sempre conosciuto le Stracittadine da una posizione di forza. Il suo primo Chelsea londinese era una corazzata, il secondo forse meno, ma l’Inter era campione d’Italia, così come il Real, rispetto all’Atletico, è sempre stato il primo punto di riferimento calcistico di Madrid. Poi sono venuti gli anni di Manchester contro il City magnate, e del Tottenham, ovviamente in seconda fila rispetto alle altre big. Roma sembra una storia diversa, ancora da scoprire. Vero che la squadra si presenta con 4 punti di vantaggio rispetto alla Lazio, ciò non toglie che nella scorsa stagione i biancocelesti abbiano finito davanti. [...]

