Mourinho: "La Roma non è candidata a niente: ho un triennale, 3 mesi sono pochi"

Ritrovare l'equilibrio che ha contraddistinto le prima uscite stagionali. Non sarà la prima sconfitta stagionale ad abbattare José Mourinho, che nella conferenza stampa di ieri ribadisce ancora una volta come la Roma non sia candidata a vincere lo scudetto ma eslusivamente la prossima partita. Ripartire dalla gara di questa sera contro l'Udinese e caricarsi in vista del derby contro la Lazio in programma domenica sera. «Nello stesso modo in cui non sono entrato in una dinamica di euforia dopo aver vinto tre partite di fila di campionato più altre tre d’Europa non entro adesso in una dinamica di problemi grossi. Qui è troppo facile farlo. Abbiamo perso una partita, non abbiamo giocato bene. Non ho niente più da dire su Verona. Ai miei giocatori ovviamente sì, abbiamo analizzato la gara nei dettagli, ma dobbiamo farlo guardando al futuro, non alla partita stessa che abbiamo già perso» le parole dello Special One.

(corsera)