Mourinho: il padrone di casa

La costruzione di una grande Roma passa necessariamente per le mura casalinghe dell'Olimpico: per crescere, i giallorossi hanno bisogno di erigere il proprio fortino innanzitutto tra le mura amiche. E se oggi gli stadi non sono quei catini chiassosi che erano un tempo, per Mourinho la partecipazione dei tifosi di casa è una parte principale del programma per far bene. Il tutto esaurito contro il Sassuolo e quello probabile contro il CSKA Sofia non potranno che far piacere al tecnico portoghese, che in carriera ha costruito i propri successi passando per la solidità casalinga. Uno fra i suoi record è l'impressionante striscia di partite senza sconfitte in casa tra il febbraio 2002 e l'aprile 2011.

Oltre 9 anni e 150 partite, tra un Porto-Beira Mar 2-3, lui appena arrivato al Porto, e un Real Madrid-Sporting Gijon 0-1. In mezzo, 125 vittorie e 25 pareggi.

(Il Messaggero)