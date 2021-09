Mourinho e una leggenda cominciata 21 anni fa: col Sassuolo mille panchine

Sono passati quasi 21 anni e 999 partite dall'esordio in panchina di Josè Mourinho. Il colosso delle panchina giallorossa esordì il 23 settembre del 2000 alla guida del Benifca: finì con una sconfitta contro il Boavista, ma poi lo Special One non si è praticamente più fermato. Domenica 12 settembre, contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso passerà il traguardo di quota 1000. Nel frattempo vinti 8 campionati, e 17 coppe, miglior media-punti in Serie A (2,20) fra gli allenatori del 2021-22 e anche contando tutte e 999 le sue partite ha uno score importantissimo: 2,11.

(corsera)