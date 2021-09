Mourinho diventa giochista. Roma a caccia del settebello

Vuole continuare a stupire la Roma di José Mourinho, che questa sera sul campo del Verona andrà a caccia della settima vittoria in altrettante gare ufficiali. Non un mistero che le squadre dello Special One vadano a caccia sempre dei tre punti, ma fa strano vedere i giallorossi essere anche così attivi in zona offensiva. Un cambio di gioco per Mourinho che lo fa entrare di diritto tra i tecnici giochisti del mondo del calcio. Il tutto è evidente dal numero di gol fatti dalla Roma, 19 fino a questo momento, che proietta la squadra del portoghese al terzo posto in Europa con una media di 3.16 reti a match. Meglio dei giallorossi solo Bayern Monaco, con 4.75, e Ajax, con 3.86. Mourinho però non si vuole fermare e qeusta sera contro il Verona, oltre i tre punti, proverà a migliorare questa media, nella speranza di superare tedeschi e olandesi.

(gasport)