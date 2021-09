Mourinho: cena a Parioli con Nuno Santos tra autografi e selfie coi tifosi (FOTO)

Ieri sera lo Special one si è concesso una serata di relax, andando a mangiare ai Parioli, al ristorante Hungaria. In molti lo hanno riconosciuto, e, inizialmente, nessuno si è avvicinato. Complice probabilmente quel lumino sul tavolo, i tifosi della Roma in attesa di avvicinarlo, avranno pensato che fosse in compagnia. [...]

In realtà Mourinho era a cena con Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma. Durante la serata, qualche tifoso si è avvinato per un autografo o per un selfie, al quale Mou non si è ovviamente sottratto.

(leggo)