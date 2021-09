Mou va a mille dopo la paura, la Roma sogna

Quinta vittoria nelle prime cinque gara ufficiali. Un inizio stagione da sogno per la Roma di José Mourinho, che nella serata della sua millesima panchina da professionista si regala il 2-1 sul Sassuolo che permette ai giallorossi di prendersi anche il primo posto in classifica. Una squadra rinata quella dello Special One, che sa soffrire, che non si arrende e fino all'ultimo prova a ribaltare il pari di Djuricic riucendoci a due minuti dal termine con El Shaarawy. Il faraone si regala un gran gol, che fa esplodere di gioia l'Olimpico e fa correre Mourinho sotto la Curva Sud per festeggiare. Da segnalare la grande gara di Rui Patricio, che con le proprie parate nega più volte al Sassuolo di trovare il gol del vantaggio.

(La Repubblica)