Mou, ultima grana: il golpe in Guinea blocca Diawara

Diawara è ancora bloccato in Guinea, sta bene ma non sa quando potrà tornare a Roma. Smalling si allena ancora a parte, Pellegrini lascia la Nazionale per il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro, quello che gli aveva fatto saltare l’Europeo: la Roma di Josè Mourinho ha ripreso ad allenarsi ieri, dopo i tre giorni di riposo, e la situazione non è delle migliori a livello di infortunati.

Vina resterà in Uruguay perché Tabarez dice che sta bene e giocherà contro l’Ecuador, ma la Roma avrebbe voluto riaverlo a Trigoria per monitorare le condizioni della gamba. Mancini è tornato da Coverciano e fa fisioterapia per il fastidio al piede. Pellegrini farà degli accertamenti per capire se il dolore alla cicatrice del flessore sinistro sia dovuta solo a una piccola infiammazione o se invece c’è dell’altro.

Tornando a Diawara, ipotizzabile che ai giocatori della Guinea venga consentito di lasciare l’Africa con un aereo speciale d’emergenza, magari direzione Parigi. In ogni caso il giocatore sta bene, lo ha detto ai dirigenti della Roma che ci hanno parlato, e aspetta solo di rientrare in Europa.

(La Repubblica)