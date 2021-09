Mou: "Ridicolo il rosso a Pellegrini"

La magica serata di Abraham e della Roma, che ritrova la vittoria dopo il passo falso di Verona, viene rovinata solo dall'espulsione di Lorenzo Pellegrini, per somma di ammonizioni. Non ci sta Mourinho, che al termine della gara non riesce a trattenere la delusione per la scelta del direttore di gara. "Il rosso è ridicolo, non mi vengono altre parole. Il calcio è uno sport di contatto, non possiamo cambiarlo. Mi informerò per capire i meccanismi legali in Italia per far sì che giochi il derby. Cosa abbiamo più della Lazio? Non lo so, non l'ho mai vista". La sensazione è che il metro di giudizio con cui è stato punito il capitano giallorosso sia stato troppo severo, anche se va detto che Pellegrini rischiava l'espulsione per un altro intervento sempre nel secondo tempo e per il quale era stato graziato. La testa ora però deve andare al derby.

(Il Messaggero)