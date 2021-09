Mou maledice la sosta

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non c'è pace per i romanisti convocati in Nazionale. Dopo il problema muscolare accusato da Vina, quello al piede di Mancini e il fastidio al flessore di Pellegrini, ieri si è fermato anche Zaniolo per una contusione alla coscia sinistra rimediata contro la Svizzera. Il giocatore ha preso una brutta ginocchiata e sulla parte interessata si è formato un versamento. Il classe '99 non prenderà parte alla gara di questa sera tra Italia e Lituania - è rimasto comunque in ritiro con gli Azzurri - e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente in vista della sfida di campionato tra Roma e Sassuolo in programma domenica sera all'Olimpico. In base alle sensazioni del giocatore e al parere dello staff sanitario giallorosso si valuterà se farlo giocare dall'inizio o tenerlo a riposo in via precauzionale: se si sceglierà la via più cauta, a prendere il suo posto potrebbe essere ancora Carles Perez che lo aveva già sostituito contro la Salernitana (quando Zaniolo era squalificato). Sospiro di sollievo invece per Lorenzo Pellegrini, rientrato in anticipo nella Capitale dopo aver avvertito un fastidio allo stesso flessore che lo aveva costretto a saltare l'Europeo. Il capitano giallorosso sta bene, è stato valutato al Fulvio Bernardini e non dovrà sottoporsi ad ulteriori esami ma ieri si è allenato individualmente e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Ancora out invece Mancini, alle prese il problema al piede destro rimediato in Nazionale: il difensore ha bisogno di riposo e ieri si è dedicato a cure e terapie personalizzate. Anche Smalling non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio al flessore. L'inglese si è fermato 20 giorni fa e ieri ha svolto soltanto parte del lavoro con il resto del gruppo. Se entrambi non dovessero recuperare, contro il Sassuolo Mourinho dovrà affidarsi alla coppia Ibanez-Kumbulla. Intanto a Trigoria Diawara è rientrato dalla Guinea: il giocatore è riuscito a imbarcarsi nella serata di ieri. Nel frattempo il centrocampista ha rifiutato di trasferirsi in prestito al Galatasaray (il mercato in Turchia chiude oggi): il club di Istanbul aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore ha stoppato la trattativa sul nascere.