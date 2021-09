Mou mai sconfitto in casa in Serie A: altre 3 gare per battere il record di Allegri

José Mourinho si prepara alla sua millesima panchina nel calcio professionista domenica sera contro il Sassuolo, ma il tecnico portoghese guarda avanti e sembra aver messo nel mirino il record al momento detenuto da Massimiliano Allegri. Lo Special One infatti nell'era dei 3 punti in Serie A ha conqusitato 39 risultati utili consecutivi e, adesso, ha bisogno di due vittorie o pareggi per agganciare il record dell'allenatore della Juventus. La vittoria contro la Salernitana ha permesso a Mourinho di superare Capello che tra il 2000 e il 2002 proprio con la Roma arriverà a 38 risultati utili consecutivi. Senza contare che nelle gare casalinghe nel massimo campionato italiano lo Special One non annovera nessuna sconfitta e domenica, contro il Sassuolo, vuole continuare con la propria striscia positiva.

(corsera)