Mou: "La Lazio? È stata piccola"

La Roma vuole superare il derby perso contro la Lazio e si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Zorya, per la seconda giornata del girone di Conference League. Qualche scoria della stracittadina però c'è ancora, come dimostra la domanda riportata al tecnico dopo le parole di Maurizio Sarri in merito all'azione del gol del 2-0. "Non voglio parlare né dire niente. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa: la mia squadra ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Abbiamo perso e abbiamo accettato questo in modo professionale". La Roma deve andare avanti e pensare alla gara di questa sera, che per lo Special One può essere un'occasione per far rifiatare alcuni giocatori e mettere minuti importanti nelle gambe di altri calciatori che potrebbero rivelarsi essenziali per il prosieguo della stagione, vedi Smalling.

(Il Messaggero)