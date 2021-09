Mou: "Ho visto una Roma grande e la Lazio piccola"

Tornare alla vittoria. L'obiettivo della Roma di José Mourinho è sempre questo, e diventa obbligatorio farlo dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio domenica sera. I giallorossi devono dimostrare di saper mettere alle spalle le sconfitte e puntare al primo posto nel girone. Lo Special One sfrutterà la gara contro lo Zorya in Conference League per far rifiatare alcuni giocatori, ma il portoghese non manca di tornare a parlare della stracittadina dopo le parole di Maurizio Sarri arrivate ieri: "Non sento il contraccolpo del derby, la partita è finita. Sarri dice che Zaniolo era in fuorigioco? L'unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all'Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l'avversario è stata proprio questa. La Roma ha sentito di essere più grande e l'avversario più piccolo. Poi per carità conta il risultato e lo accettiamo".

(corsera)