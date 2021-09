Mou e il sogno scudetto che manda in delirio il popolo giallorosso

Sarà molto complicato, però chi glielo dice al tifoso della Roma con il cuore straripante di orgoglio di restare calmo? La Roma in testa alla classifica è roba complicatissima da gestire per chi non aspettava altro che guardare tutti dall’alto verso il basso. Sono passate appena tre giornate, è vero, ma non sono passate invano. Anzi, hanno già lasciato un segno profondissimo. Più nella squadra e nella tifoseria che negli animi e nelle menti degli avversari. La Roma di Mou non gioca (ancora) un calcio straordinario e/o irreprensibile, non è perfetta e forse mai lo sarà, ma può si può vantare di cose che altri si sognano, come la capacità di stare – sempre e comunque - dentro la partita con tutta se stessa. Testa, cuore e gambe. Alla faccia di quanti avevano storto il naso di fronte alla notizia del suo ingaggio da parte di Ryan e Dan Friedkin. Ma, si sa, Mourinho logora chi non ce l’ha

(La Repubblica)