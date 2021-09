Mou e gli arbitri sono tornati nemici del cuore

Ha rappresentato la partita nella partita. Domenica contro la Lazio José Mourinho fin dal riscaldamento dei suoi giocatori non ha fatto altro che parlare con il quarto uomo, esplodendo definitivamente a gara in corso per i vari episodi che Guida avrebbe mal gestito. Primo su tutti il rigore non dato su Zaniolo e da cui è nato il 2-0 della Lazio. C'è poi l'episodio del fatto di Lucas Leiva, che poteva essere espulso come era accaduto per Pellegrini durante la gara contro l'Udinese. Uno Special One dei vecchi tempi, che litiga con i direttori di gara e fa di tutto per non stargli simpatico. Non è un caso dunque che Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri del massimo campionato italiano, abbia chiesto ai suoi di usare la massima severità a partire dalla prossima gara, così come è stato fatto per Gasperini nelle settimane precedenti.

(Il Messaggero)