Mou contro tutti: "Abbiamo dominato, arbitro e var non all'altezza"

Nonostante la sconfitta, José Mourinho ruba la vetrina a tutti e mitraglia la sua rabbia. Si capisce subito che la sconfitta nella Stracittadina non gli è andata giù e così, dopo aver parlato in tv, vorrebbe dare un seguito robusto in sala stampa, ma le regole scelte della Lazio - la Lega di Serie A dà tre opzioni - impediscono che l’allenatore possa farlo con domande dirette. E allora sbotta: «Chi l‘ha decisa questa cosa? Questa modalità è una cazzata, mettetevela al c… - dice al delegato terrorizzato -. Io voglio parlare con i giornalisti e voi non me lo lasciate fare». In ogni caso, anche in campo lo Special One era stato uno spettacolo. Correva a prendere la palla, discuteva con arbitro e quarto uomo, si è fatto ammonire per essere uscito dall’area tecnica per andare a parlare con gli accompagnatori laziali al momento di un cambio. Alla fine poi, prima di mandare la squadra sotto la curva Sud, tiene a rapporto i giocatori in mezzo al campo per incoraggiarli, rimproverarli, spronarli e complimentarsi tutto in una volta. «La partita l’ha decisa l’arbitro, meritavamo un risultato diverso - aveva appena finito di dire a Dazn, complimentandosi con Parolo, ex Lazio, “per la vostra vittoria”, nell’imbarazzo dell’opinionista -. Comunque in dieci anni il calcio italiano è migliorato tanto. Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non sono stati allo stesso livello. Parlo del secondo gol, che dal 2-0 poteva essere 1-1 per il rigore non dato su Zaniolo. L’arbitro ha sbagliato, il Var anche ha sbagliato. E poi c’era pure il secondo cartellino giallo per Lucas Leiva, Era importante perché giocare in dieci conta tanto. Poi 2-3 situazioni simili a quella di Pellegrini con l’Udinese: a lui il rosso, stavolta niente.».

(gasport)