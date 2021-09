Mou, 1000 panchine: “Ma stiamo calmi, la mia squadra è in costruzione”

Stasera saranno 1000 panchine in carriera, ma con Mourinho si può parlare soltanto di una partita, quella di stasera contro il Sassuolo. Lo Special One ha scelto un mantra: non si fanno programmi, questa squadra è in costruzione. “Siamo diversi dalle altre. Loro sono già squadre con ambizioni definite, noi no. Noi siamo in crescita. Se la gente è felice che abbiamo vinto due partite e abbiamo giocato benino, anche io sono contento. Una cosa diversa, però, è pensare che siamo già una squadra fantastica. Lo dico dopo 999 panchine: contento contento, ma anche tranquillo tranquillo“. Dalla sosta sono tornati alcuni giocatori acciaccati, ma nessun problema: sono tutti a disposizione.

(corsera)