Mkhitaryan star: dopo la pace con Mourinho si è ripreso la Roma

Due anni dopo, Mkhitaryan ritrova il Sassuolo: avversario della Roma già il 15 settembre del 2019, giorno del debutto in giallorosso dell'armeno. 4-2 quel giorno e sempre una rete del 77, nell'ultima giornata allo Spezia, ha regalato alla Roma l'accesso alla Conference League, negandolo proprio al Sassuolo.

Un'annata che ne ha messo anche in pericolo il futuro alla Roma, con Mino Raiola, agente dell'attaccante, che non aveva fatto scattare l'opzione per il rinnovo. Poi l'arrivo di José Mourinho, con i dissapori risalenti ai tempi in cui i due erano al Manchester United, prima che tutto finisse per il verso giusto. Ma il tecnico portoghese ha ricevuto grande dedizione e sacrificio sulla fascia sinistra oltre al gol contro la Fiorentina all'esordio in campionato e i due assist, uno contro il Trabzonspor all'andata e l'ultimo nella splendida azione che ha portato al gol di Veretout in casa della Salernitana.

(corriere della sera)