Mille volte Mou: "La più importante resta la prossima"

La partita con il Sassuolo lancerà Josè Mourinho nell'olimpo dei 33 allenatori dell'era moderna ad aver tagliato il traguardo delle 1000 panchine, ma il tecnico della Roma non perde la concentrazione: «Io voglio solo rendere felice il mio club, per me conta solo la prossima partita».

«Ma in me non è cambiato nulla - prosegue lo Special One -, è solo aumentata l’esperienza, tutto quello che mi accade sembra sia già successo, con la cosa più importante che continua ad essere la prossima partita».

(La Repubblica)