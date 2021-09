Milano, Napoli, Roma: sarà tutto esaurito. E la Camera discute sul 75%

Manca pochissimo al traguardo per Napoli-Juve, Roma-Sassuolo e Milan-Lazio: si va verso il tutto esaurito, almeno in relazione alla capienza concessa dai protocolli di sicurezza anti Covid. E la voglia di calcio dei tifosi rilancia la necessità da parte dei club di giocare in stadi aperti ad un pubblico più ampio.

Il PD ha già proposto di passare dal 50% di capienza attuale al 75%. Cifre identiche a quelle dell’emendamento di Simone Valente dei 5 Stelle e di Daniele Belotti e altri nove deputati della Lega. Queste spinte dovrebbero aiutare Valentina Vezzali a tornare alla carica per chiedere un aggiornamento del testo convincendo il ministero della Salute e il Cts.

Dell'argomento si parlerà senza dubbio martedì, in occasione del consiglio nazionale del Coni. Serve però sveltezza, visti i tempi necessari alla conversione in testo normativo e una breve interruzione dei lavori delle Camere per la fine della campagna elettorale per le amministrative.

