Maurizio disconnesso, José senza apriscatole: sfida tra squadre esili

Sostituire Pellegrini, questo è il problema. Mourinho si arrovella, ma anche Sarri è attraversato dalla tempesta del dubbio: la creatura non si fa modellare. Sarà un derby tra squadre che si scoprono esili, troppo asciutte nell'organico, poche possibilità di pesca felice in panchina [...].

A Mourinho mancherà l'apriscatole e il capitano, tra l'altro per l'ennesima assurdità kafkiana dei regolamenti, che in tempi di calcio dominato dal Grande Occhio non prevedono che si possa sanare una palese ingiustizia come quella dell'ammonizione esagerata a Pellegrini [...].

Quasi perfetto in quel ruolo sarebbe Zaniolo, ma quando tornerà a livelli agonistici ottimali e crescerà tatticamente: nel derby più probabile lo si riveda a destra. Per esperienza e tecnica, il sostituto di Pellegrini è Mkhitaryan, finora impiegato a sinistra [...].

Guastatore a sorpresa è per definizione Carles Perez: contro l'Udinese ha riposato ed è assai probabile che sarà titolare, sulla fascia o in mezzo, da arma tattica. Uomo da derby sarebbe anche El Shaarawy, la mossa che spiazza dal 1', la più suggestiva di tutte. C'è anche un'ipotesi-Cristante sulla trequarti, però comporterebbe l'ingresso a centrocampo di Diawara o Villar, che Mourinho non vede, o addirittura un adeguamento di Mancini, con Smalling-Ibanez centrali di difesa, ma non tira aria di esperimenti improvvisi [...].

(Il Messaggero - A. Sorrentino)