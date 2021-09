Mancano ricambi? Ibanez terzino “di stabilità”

Vina è tornato soltanto ieri pomeriggio dall’Uruguay, e contro il Sassuolo al suo posto dovrebbe giocare Calafiori. Karsdorp è il titolare indiscusso della fascia destra, ma dal mercato non è arrivato nessuno e Reynolds finora non è stato quasi mai considerato. Josè Mourinho, però, non si è detto preoccupato dalla situazione: “Ibanez può giocare terzino. Obbiamente non è offensivo e che sponge tanto come fa Karsdorp, ma un terzino di stabilità. Lo abbiamo già provato a destra e sinistra in precampionato. Lo può fare“. Il brasiliano si è conquistato la titolarità in questa stagione, anche se era considerato la prima alternativa alla coppia Mancini-Smalling. L’inglese, però, è fermo dal 14 agosto e Ibanez non si è fatto trovare impreparato. Attento e concentrato, la cura Mou ha cominciato a dare i suoi frutti.

(corsera)