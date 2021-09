Lorenzo e Bryan, genio e operaio: la coppia azzurra che piace a Mou

La Roma è rinata sotto la guida di José Mourinho e questo è evidente. Basta guardare non solo il risultato di ieri, ma la prestazione dei singoli giocatori che fino alla passata stagione erano messi in dubbio e criticati in più occasioni. In questo gruppo di calciatori erano presenti anche Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, che sono al momento i pilastri della nuova Roma dello Special One. Il capitano giallorosso tra gol e assist è ormai un punto fermo dell'attacco giallorosso, e non a caso Mourinho ha spinto per farlo rinnovare il prima possibile e blindarlo. Il centrocampista campione d'Europa invece è maturato e sembra essere tornato il giocatore capace di realizzare molti gol sotto porta come faceva con la maglia dell'Atalanta. Armi in più nello scacchiere di Mourinho, che adesso non vuole fermarsi più.

(Il Messaggero)