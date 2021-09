L'amore per la Roma continua a crescere da quando è arrivato sulla panchina giallorossa José Mourinho, che ai tifosi aveva chiesto di stare vicino alla squadra. Detto fatto, visto che ieri sera contro il Sassuolo è arrivato il primo sold out stagionale e giovedì sera contro il CSKA Sofia, per la prima gara del girone di Conference League, ne è previsto un altro. Già venduti 20mila tagliandi, rispetto a quasi 30mila messi a disposizione per la gara.

(Il Messaggero)