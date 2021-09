L'obiettivo di Shomurodov: "Io e Abraham insieme"

Eldor Shomurodov, nuovo giocatore della Roma, ha già incantato i tifosi giallorossi, ma vuole continuare a stupire. Ha conquistato José Mourinho, nonostante nelle gerarchie si trovi alle spalle di Tammy Abraham. L'uzbeko avrà le sue chance, ma intanto sfrutta al massimo i minuti anche con la propria nazionale, dove ha trovato anche il gol nella giornata di ieri. L'attaccante ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Championat.Asia, in cui ha parlato del suo trasferimento, degli obiettivi stagionali e della sua posizione in mezzo al campo. Queste le sue parole.

«Il mio trasferimento si è materializzato in una settimana. Il tecnico portoghese ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente. Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. È un grande psicologo, è interessante lavorare con lui. Gli allenamenti sono davvero interessanti. Le differenze tra Roma e Genoa è enorme. La squadra rossoblù lotta per la salvezza, quella giallorossa per i primi posti. Dal punto di vista dell’organizzazione, la Roma ovviamente è un top club. Tutto in giallorosso è organizzato diversamente. L’obiettivo principale è tornare in Champions. Poi puntiamo anche a vincere la Conference League».

