Lo Special One saluta l’hotel ma resta nel cuore della città

Nei suoi primi mesi a Roma la sua vera casa è stata Trigoria, ricordando sia Spalletti che Fonseca per il tempo trascorso al centro sportivo giallorosso. José Mourinho ora è pronto al trasloco nel centro della capitale.

Per il suo primo soggiorno ha scelto il JK Palace, a due passi da piazza di Spagna, che sta per salutare per prendere possesso dell’appartamento a Palazzo Taverna. Da una camera cinque stelle passerà ad una residenza tra Castel Sant’Angelo e piazza Navona, citata persino da Dante nella Divina Commedia. Mou vivrà in un appartamento storico di Roma, che ha rimesso (in parte) a nuovo.

