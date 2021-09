Lo Special One: "È stata la corsa di un bambino"

José Mourinho si ricorderà a lungo della serata di ieri. Sia perché ha festeggiato davanti ai tifosi giallorossi la sua millesima panchina da professionista, sia perché la sua Roma gli ha regalato a due minuti dal triplice fischio una vittoria con corsa sotto la Curva Sud. È stato infatti El Shaarawy, subentrato dalla panchina, a siglare il definitivo 2-1 sul Sassuolo che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. «È stata la corsa di un bambino, quella di uno di 12-13 anni che inizia a sognare con il mondo del calcio. Vero, per me era una gara speciale, la ricorderò in eterno. Poteva finire 6-6 o 7-7 o il Sassuolo poteva vincere 2-1 come abbiamo fatto noi. Loro sono una grande squadra. Rui Patricio ha fatto due parate incredibili, noi abbiamo sbagliato 2-3 gol a porta vuota. Sono felice per la vittoria e per la mentalità della squadra, sono tre punti veramente importanti. Forse è stato lui che sta di là a decidere che io non avessi un brutto ricordo per queste mille partite».

(gasport)