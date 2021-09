Lo Special insostituibile

Nel corso di queste prime uscite ufficiali Mourinho ha mostrato a più riprese come i giocatori per lui insostituibili siano pochi. Eppure dopo sei vittorie e una sola sconfitta, con l'entusiasmo dei tifosi che non fa che crescere, l'unico veramente insostituibile in questa Roma continua a essere lo Special One. Capace di caricare la squadra e riportarla con i piedi per terra al momento giusto. Poco importa se a Verona è arrivata una sconfitta, i giallorossi sono in costruzione e qualche passo falso a causa di singoli episodi può starci. L'importante è regalare alla piazza giocatori a cui aggrapparsi, vedi il portiere e il capitano, e obiettivi da raggiungere.

(Il Messaggero)