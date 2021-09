L’Italia di Mancini riparte a caccia di record

IL TEMPO (S. PIERETTI) - L’Italia alla conquista del Mondiale. Questa sera a Firenze gli Azzurri affrontano la Bulgaria - diretta su RaiUno alle ore 20.45 - nella quarta sfida delle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. La Nazionale di Mancini guida il proprio raggruppamento a punteggio pieno, e questa sera al Franchi andrà all’assalto del record di risultati utili consecutivi che appartiene alla Spagna; con un risultato positivo, l’Italia otterrà il record in condominio. «La posta in palio è molto alta, e non potranno esserci distrazioni - sottolinea il commissario tecnico Roberto Mancini - l'obiettivo è quello di continuare a giocar bene, quindi di qualificarci al prossimo Mondiale e poi provare anche a vincerlo. Adesso però dovremo fare attenzione alle prossime tre partite che andremo ad affrontare perché sono quelle decisive. La nostra speranza è quella che si sia aperto un ciclo dopo la vittoria degli Europei, il Mondiale non è poi così lontano e questa squadra può continuare a migliorare. Se poi ti diverti, alla fine vinci perché quando fai un lavoro che ti diverte dai sempre il massimo. Nel calcio ovviamente ci sta anche di perdere, ma speriamo di farlo dopo il 2022». La formazione di questa sera contro la Bulgaria non differirà molto da quella vista cinquantatré giorni fa a Wembley contro l’Inghilterra, nella finale che ha regalato agli Azzurri il secondo titolo europeo della storia. E quindi Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri nella classica linea di difesa a quattro, Verratti, Jorginho e Barella in mezzo al campo, Chiesa e Insigne sugli esterni con Ciro Immobile al centro dell’attacco. «Nessuno ci potrà togliere ciò che abbiamo vinto - afferma Bonucci - siamo consapevoli della nostra forza, ma l’Europeo è alle spalle e ora si riparte da zero. Dobbiamo restare umili e giocare una grande partita: sono convinto che ci riusciremo». Gli Azzurri giocheranno con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa di Francesco Morini, ex difensore della Juventus e della Nazionale. Arbitrerà l’incontro il fischietto olandese Gozubuyuk.