L’ira di Mou e della Roma. Ecco il dossier sugli arbitri

La Roma non ci sta e si schiera al fianco di José Mourinho dopo gli episodi di domenica nel derby contro la Lazio. Lo Special One al triplice fischio non ha avuti dubbi sugli errori dell'arbitro Guida, che avrebbero pensantemente condizionato la partita. Vedi il caso del rigore non dato a Zaniolo, sulla cui ripartenza i biancocelesti trovano il secondo gol, o l'espulsione non data a Lucas Leiva per il fallo su Mkhitaryan. Proteste anche per la scelta del rosso dato a Pellegrini nella gara infrasettimanale contro l'Udinese. Un susseguirsi di episodi che hanno però danneggiato la società giallorossa. Nei prossimi giorni potrebbe quindi partire una lettera alla Federazione o, in alternativa, potrebbe esser chiesto un incontro per chiarire la situazione con Rocchi.

(corsport)