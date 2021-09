L’importante è la salute. Il campionato guarisce l’allergia alle nazionali

Stanno tutti bene, anche se avevano detto altro al ct Mancini, deluso per quella fuga di massa. Magari qualcuno la sconterà al prossimo giro di chiamate, a ottobre, per le finali di Nations League. I rientrati saranno tutti titolari: Pellegirni e Zaniolo in Roma-Sassuolo, Immobile in Milan-Lazio, Sensi in Sampdoria-Inter. C’è chi giocando per la Nazionale fino alla fine si è fatto male e dovrà saltare il campionato: si tratta di Bastoni. L’unico degli esentati ad essere rimasto nel ritiro era stato Zaniolo, fuori con la Lituania per un ginocchio un po’ gonfio dopo un contrasto con la Svizzera. Anche Pellegrini tornato dopo la panchina con la Svizzera. Stessa cosa con Mancini e chissà che cosa ne penseranno Berardi, Scamacca e Raspadori che invece hanno giocato contro la Lituania.

(La Repubblica)