L'enigma del Polpo: Nzonzi (per ora) rifiuta l'Al Rayyan

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Pare che, quando di mezzo ci sono le notizie di mercato, anche gli arabi si lascino andare a qualche bugia. Perché soltanto così si può spiegare il mistero che, da quarantotto ore, è nato intorno al nome di Steven Nzonzi, il Polpo rimasto a Trigoria nel gruppo degli indesiderati e che la Roma si augura di salutare definitivamente il più presto possibile.

Riassunto: sabato scorso dal Qatar, da più fonti peraltro (forse si sono copiate tra loro), era rimbalzata la notizia di un accordo trovato dal centrocampista francese per un accordo su un contratto (sembra triennale) con il club qatariota Al Rayyan.

Cosa che non era così campata in aria, visto che il club da tempo aveva richiesto il giocatore su precisa indicazione del suo allenatore che altri non è che Laurent Blanc. Tutto fatto, quindi? Assolutamente no. Perché chiedendo una conferma alla società giallorossa, la risposta sia sabato che ieri, è stata una secca smentita. Nel senso, «noi Roma non sappiamo niente, se il giocatore con il papà e il suo procuratore sta portando avanti la trattativa per conto suo a noi, in caso di fumata bianca, può fare soltanto piacere». Ecco, la fumata bianca, almeno fino a ieri sera, non c'è stata.

[...] In attesa che si risolva, in un senso o nell'altro, la questione Nzonzi, non ci sono da registrare novità neppure per gli altri due indesiderati rimasti a libro paga del club giallorosso. Cioè Federico Fazio e Davide Santon. La Roma sta aspettando la chiusura di alcuni mercati prima di alzare bandiera bianca.