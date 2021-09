L’editoriale di Costanzo: “Roma, che bella iniziativa i biglietti scontati a chi si vaccina”

CORSPORT (M. COSTANZO) - Ma sì, ci auguriamo proprio che gli stadi siano sempre più aperti e che aumenti, giorno dopo giorno, la capienza dei medesimi. Riavere gli stadi pieni è la dimostrazione visiva, vorrei dire la certificazione, che la pandemia è passata, almeno in gran parte se non del tutto. [...] E’ bella l’iniziativa della Roma che offre biglietti scontati a chi si vaccina. E’ una iniziativa che aiuta a vaccinarsi come e più del green pass. [...] Dall’altra parte la Roma, già in passato, si era impegnata contro il Covid. Continua perciò su questa strada.