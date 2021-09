L’editoriale di Costanzo: “Arbitri contro? Ora è da evitare la sindrome del complotto”

CORSPORT (M. COSTANZO) - La prima cosa che mi viene in mente è che è necessario, anzi obbligatorio, evitare la sindrome del "complotto". Il complotto sarebbe quello degli arbitri contro la Roma. Non parliamo di questo, anche se questi arbitri non hanno dato il meglio. Ho sempre pensato che la cosa migliore sarebbe che gli arbitri si allenassero con una VAR dentro casa, coordinata e giudicata dalla moglie. D’altra parte, pensando agli arbitri, non possiamo dimenticare che l’espulsione di Pellegrini ha compromesso l’esito del derby. [...]