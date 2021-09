L’eclissi di Riccardi: adesso però via al piano di rilancio

Appena 9 spezzoni di partita con la maglia del Pescara nella scorsa stagione: 148 minuti nel campionato di Serie B e 63 in Coppa Italia, questo il bottino di Alessio Riccardi che, adesso, insieme a Nzonzi, Fazio e Santon è nel gruppetto che lavora a parte a Trigoria. Nel 2019 l'allora tecnico della Roma, Di Francesco, gli dava l’esordio in Coppa Italia, 8 minuti al posto di Lorenzo Pellegrini. Da lì a poco il nuovo contratto, con gli ormai rinomati cinquecentomila euro di ingaggio che non possono essere considerati una colpa del giocatore, ma un riconoscimento del valore.

Alla fine della sessione estiva di mercato s'era palesata la possibilità di finire al Teramo, ma avrebbe dovuto rinunciare a una bella parte di ingaggio e l'ex (?) talento non se l’è sentita. Il suo contratto scadrà nel 2023, Tiago Pinto parlerà con il giocatore: non è previsto il reintegro in squadra per ora, molto più probabile che possa ripassare per la Primavera.

(Corriere dello Sport)