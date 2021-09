Le giallorosse passano a Pomigliano

Benedetta Glionna e Valeria Pirone, come altre sette compagne di squadra, da oggi saranno a Coverciano a pensare alla Nazionale. Nella loro terra di origine hanno fatto giusto in tempo a scendere in campo a Pomigliano, segnare un gol a testa e a regalare alla Roma la terza vittoria in tre partite. Glionna, arrivata dalla Juventus, ha prima sbloccato il risultato poi servito l’assist per Pirone. Il Pomigliano, che nella prima partita giocata in casa aveva rimontato due gol all’Empoli, stavolta - sempre con Moraca - si è fermato a metà. «Forse dovevamo chiudere la partita definitivamente - ha detto l’allenatore Alessandro Spugna -. Ma c’è il rovescio della medaglia, ovvero essere state brave a giocare con umiltà e sacrificarci. Questa cosa potrà esserci utile per il futuro: chiudiamo a nove punti in classifica, è la cosa più importante».

(gasport)