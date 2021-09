LAZIO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. El Shaarawy al posto di Pellegrini, torna Vina

Josè Mourinho si appresta ad affrontare il suo primo derby della Capitale da tecnico giallorosso. E il dubbio più grande per lo Special One è chi schierare al posto dello squalificato Pellegrini: in vantaggio per una maglia da titolare El Shaarawy, con Mkhitaryan che si sposta al centro. Sulla sinistra torna Matias Vina, per il resto formazione confermata, con la coppia centrale formata da Mancini e Ibanez e Abraham a guidare l'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

