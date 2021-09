Lazio e Roma: il derby logora chi non lo vince

Vincere o perdere un derby a Roma può fare tutta la differenza del mondo. Sia in termini di classifica che in termini di tenuta mentale. Se infatti la Lazio puntella così le indicazioni di Sarri, la Roma di Josè Mourinho deve continuare a lavorare per rivedere tutti gli errori che hanno costretto i giallorossi ad uscire sconfitti dalla stracittadina. Bene l'intensità e il carisma messo in campo da alcuni giocatori, che fino alla fine hanno lottato per arrivare al pareggio. Ma non è bastato, visto che la panchina corta e una rosa molto giovane alla fine hanno costretto lo Special One ad affidarsi ancora una volta ai suoi giocatori migliori non facendo rifiatare nessuno. Il calo fisico della squadra era evidente già dalla gara contro l'Udinese e con la Lazio si è riproposto. Un derby non mette in palio solo i tre punti si sa, ma soprattutto problemi su cui il tecnico giallorosso dovrà lavorare in vista della prossima sfida.

(Il Messaggero)